Милевский о Денисе Бойко: «Вот этот Вася, б###ь, как он уехал, б###ь? Кому не лень – все ездят!»
Экс-форвард Динамо отреагировал на снимок бывшего вратаря киевского клуба с певицей Дорофеевой перед боем Усика.
15 минут назад
Бывший нападающий Динамо Артем Милевский прокомментировал фото экс-вратаря киевского клуба Дениса Бойко с певицей Надей Дорофеевой на лондонском стадионе Уэмбли.
Дорофеева исполнила украинский гимн перед победным боем Александра Усика (24-0, 15 KO) против Дэниела Дюбуа (22-3, 21 KO) за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
– Поехал в джокер всех обманывать. Представляю, сколько было бы хейта и комментариев, если бы мы с Алиевым выставили фото с «Вембли». Уезжают просто все кому не лень, бл###. Вот этот Вася, бл###, куда он поехал, бл###? Как он поехал, бл###? Поехал джокер всех дурить, всех обманывать, нах. Кому не лень – все ездят. Ну это нормально, пацанчики, бл###? Офигеть просто. Всё, бл###, – сказал Милевский в своем телеграм-канале.