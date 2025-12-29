Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский признался, что не смог бы придерживаться спортивного режима наравне с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.

Для меня, наверное, это – для меня, подчеркиваю – жить, как Криштиану Роналду, быть таким профи. Честно, откровенно: ну не могу я, как он – мне надо посидеть, выпить пива, выпить вина, где-то, блин…

Я не понимаю, как он живет. Возможно, если бы я жил, как он – вот именно четко, занимался, в три часа ночи ходил – то, возможно, у меня было бы что-то похожее. Для меня это нонсенс. Ты меня спросил – я тебе ответил. Как-то так.