Экс-футболист Динамо Артем Милевский поделился мыслями о выступлении команды в первой половине сезона.

Я много анализировал сам с собой - хорошо, допустим логистика, добираться трудно, 16 или 17 часов поездки туда-обратно. Думаю, может, в этом дело. Честно, так для себя и не решил. Не понял и не понимаю до сих пор, почему все это так грустно пока выглядит.

Увольнение Шовковского? Я думал, что это будет еще раньше. То есть, там где-то одно поражение, в Европе поражение, снова поражение в чемпионате - это уже было бы все, до свидания. Мое мнение, что там проблема была между футболистами и тренером. Чувствую, что проблема была именно в отношениях между тренером и футболистами, - сказал Милевский.