Минай сделал официальное заявление о снятии с чемпионата Украины
Закарпатский клуб объяснил свое решение
около 2 часов назад
Руководство закарпатского Миная официально сообщило, что главная команда их клуба снимается с розыгрыша чемпионата Первой лиги Украины в сезоне 2025/26.
«Несмотря на войну, украинский футбол не просто живет, а прогрессирует, и выдерживать конкуренцию в борьбе за качественных игроков и тренеров становится финансово тяжело. Мы благодарим игроков и тренеров, которые вписали свои имена в историю клуба и закарпатского футбола. Пожимаем руки каждому работнику менеджмента. Мы вынужденно прерываем нашу историю. Не прогнозируем будущее, но сделаем все от нас зависящее, чтобы вернуться конкурентоспособными», – говорится в заявлении клуба.
В сезоне 2024/25 годов Минай занял четвертое место в итоговой турнирной таблице Первой лиги (Группа на выбывание), набрав 30 зачётных пунктов.
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