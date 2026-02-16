Сергей Разумовский

Атлетик Бильбао через свои официальные соцсети обнародовал обновление относительно состояния травмированных футболистов команды. В частности, сообщается о вингере Нико Вильямсе и опорном полузащитнике Микеле Хаурегисаре.

Сообщается, что Нико Вильямс начал курс лечения у внешнего специалиста, который будет работать с игроком по индивидуальной программе для преодоления пубалгии. В клубе напоминают, что эта проблема носит хронический характер и связана с паховой областью, а все предыдущие консервативные методы, которые применялись ранее, не дали нужного эффекта, поэтому теперь выбран другой подход.

Что касается Микеля Хаурегисара, то он получил повреждение в матче против Реал Овьедо, который завершился победой Атлетика со счетом 2:1. Дополнительные медицинские обследования показали, что серьезных травм удалось избежать: врачи исключили повреждения как связочного аппарата, так и менисков.

