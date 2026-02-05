Сергей Разумовский

Бавария официально объявила о продлении контракта с вингером Сержем Гнабри. Как сообщила пресс-служба мюнхенского клуба, новое соглашение с 30-летним немецким футболистом рассчитано до 30 июня 2028 года. Таким образом, Бавария сохраняет в составе одного из своих самых опытных и титулованных атакующих игроков еще как минимум на два дополнительных сезона по сравнению с предыдущим договором.

✨ 𝗔𝗻 𝗶𝗰𝗼𝗻𝗶𝗰 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲! ✨



Continuing the legacy of the legendary number 7️⃣ #Gnabry2028 pic.twitter.com/MSflnKEsvx — FC Bayern München (@FCBayern) February 5, 2026

Стоит отметить, что предыдущий контракт Гнабри с мюнхенцами был действителен до лета 2026 года, так что новое соглашение продлило его пребывание в команде еще на два года. Серж перешел в Баварию летом 2017 года из Вердера — сумма трансфера, по имеющимся данным, составила 10 миллионов евро. При этом сезон-2017/18 он провёл в аренде в Хоффенхайме, где получил важную игровую практику и фактически подготовился к полноценному возвращению в Мюнхен уже как ключевой игрок ротации.

За более чем восемь лет в структуре Баварии Гнабри провёл за первую команду 311 матчей во всех турнирах. Его статистика выглядит впечатляюще: 100 забитых мячей и 60 результативных передач, что подчеркивает его стабильный вклад в атакующую игру команды независимо от роли — будь то стартовый состав или выход со скамейки запасных.

За это время он вместе с Баварией собрал значительную коллекцию трофеев. Вингер шесть раз становился чемпионом Германии, дважды выигрывал Кубок Германии и пять раз завоёвывал Суперкубок Германии. Отдельным пунктом в его карьере с мюнхенцами является сезон-2019/20, когда команда триумфировала в Лиге чемпионов. В кампании-2020/21 Бавария также пополнила список достижений Суперкубком Европы и победой на клубном чемпионате мира.

В текущем сезоне Гнабри продолжает демонстрировать результативность. В 26 матчах он уже забил семь голов и сделал девять ассистов, оставаясь важной опцией для тренерского штаба в линии атаки.

Сам Гнабри в комментарии для клубных медиа подчеркнул, что доволен решением остаться в Мюнхене и отметил положительный ход переговоров. По его словам, когда он только присоединился к Баварии, даже не мог представить, что к завершению нового контракта в общей сложности проведёт в клубе около десяти лет. Вингер отметил, что намерен и дальше работать в том же русле, поддерживая командные амбиции и собственную стабильность на поле.

Ранее сообщалось, что полузащитник Баварии Леон Горецка отказался от перехода в Арсенал.