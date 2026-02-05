Полузащитник Баварии Леон Горецка отказался менять клуб зимой и переходить в лондонский Арсенал в течение зимнего трансферного окна. Ранее мюнхенский клуб официально сообщил, что 30-летний футболист покинет команду после завершения этого сезона.

Арсенал проявлял серьезный интерес к хавбеку и рассматривал его как вариант замены травмированному Микелю Мерино. Однако, по информации журналиста Кристиана Фалька, немецкий полузащитник решил остаться в Мюнхене до лета.

При этом Горецка не исключает переезда в Англию. Он считает, что английская Премьер-лига ему хорошо подходит, и готов обсудить возможный трансфер в Арсенал летом, если интерес со стороны клуба сохранится. Также среди претендентов на игрока называют Тоттенхэм.