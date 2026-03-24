Нападающий Мохамед Салах официально подтвердил, что покинет Ливерпуль летом 2026 года. 33-летний египтянин опубликовал обращение в своих социальных сетях, назвав это первой частью своего прощания с клубом и болельщиками.

Всем привет. К сожалению, этот день настал. Это первая часть моего прощания. Я покину Ливерпуль в конце сезона. Хочу начать с того, что я никогда не представлял, насколько важной частью моей жизни станут этот клуб, этот город, эти люди. Ливерпуль — не просто футбольный клуб, это страсть, история, дух. Не могу объяснить это словами. Мы праздновали победы. Завоевывали самые важные трофеи. Мы боролись вместе в самые трудные времена нашей жизни.

Хочу поблагодарить всех, кто был частью этого клуба на протяжении всего моего пребывания здесь, особенно моих бывших и нынешних товарищей по команде, а также болельщиков. У меня не хватает слов — поддержка, которую вы мне оказывали в лучшие времена моей карьеры, то, что вы были рядом со мной в самые трудные моменты, я никогда не забуду и всегда буду помнить.