Нападающий Динамо Матвей Пономаренко рассказал о длительной теории и. о. главного тренера Игоря Костюка перед матчем 16-го тура украинской Премьер-лиги против Вереса (3:0). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Конечно, мы тщательно готовились к этой игре, вчера у нас была довольно продолжительная теория – в течение примерно полутора часов разбирали предыдущие матчи и готовились к этому. Это была заключительная игра в чемпионате в этом году, и нам нужна была только победа. Понимаем, нужно наверстывать то, что было упущено. Сейчас вторая победа подряд, надеюсь, что так и будет продолжаться уже в новом году.

Что касается того, что играл больше спиной... Тренер дал указание, чтобы играли больше в глубину, цеплялись за мяч. Так получилось, что и гол забил, и в целом игра хорошо давалась.

Выход в старте после матча на неделе? Конечно, отказываться от такого нельзя. Тем более, я молодой, быстрее восстанавливаюсь. Приехали, было два полных дня отдыха – массажи, восстановительные процедуры. Вчера, можно сказать, даже не было как таковой тренировки, ограничились лишь пробежкой и занятием в тренажерном зале. Так что могу сказать, что удалось полноценно восстановиться, и все были настроены на эту игру.

Караваев сказал не выходить из штрафной? Это совсем не шутка. Просто как опытный игрок он знает, как играют нападающие, поэтому он сказал: «Вот есть створ ворот, в нем играй, и будешь забивать, будешь цепляться – у тебя есть все данные для этого». Я прислушался, получил передачу в створе ворот – и забил сегодня.