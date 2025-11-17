Сергей Разумовский

В Эльбасане молодежная сборная Украины сыграла товарищеский матч против команды Албании.

В конце первого тайма хозяева заработали штрафной метров за 30 от ворот и разыграли его в два касания. Вингер Металлиста 1925 Эрмир Рашица замкнул комбинацию фактически на линии ворот. Несмотря на статус спарринга, на матче работала система VAR – после подсказки, что мяч пересек линию, арбитр засчитал гол.

Вторую половину встречи украинцы начали активнее, а в её середине – после выхода Степанова – перешли на игру в два форварда. Наиболее реальный шанс отыграться имел Мельниченко, который пробивал с разворота с линии вратарской, но прямо в голкипера. В компенсированное время албанцы удвоили преимущество – снова после стандарта. Розыгрыш углового с левого фланга завершился проходом Додая вдоль лицевой и передачей под удар на Котая. 2:0 – победа Албании.

Следующий матч в квалификации Евро-2027 (U-21) украинская молодежь проведет 27 марта против Литвы.

Товарищеский матч

Албания (U-21) – Украина (U-21) 2:0

Голы: Рашица, 38, Котай, 90+5

Албания (U-21): Сімоні, Фікай, Баші, Рамай, Дрека, Курті, Бруті (Додай, 66), Алілі, Шеху, Фетай (к) (Котай, 85), Рашица (Том, 66).

Украина (U-21): Долгий, Огарков (Корнийчук, 75), Холод (Кисиль, 66), Мельниченко (к), Гусев (Крупский, 46), Пастух, Ващенко (Варфоломеев, 82), Царенко (Кревсун, 46), Гусол (Маткевич, 46), Пищур, Слесарь (Степанов, 75).

Предупреждены: Кревсун (80), Степанов (88)