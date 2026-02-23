Монзуль раскрыла, что её удивило во время встреч с украинскими клубами
Глава комитета арбитров рассказала о визитах к представителям УПЛ
около 7 часов назад
Глава Комитета арбитров УАФ Катерина Монзуль рассказала о рабочих встречах с футболистами клубов УПЛ во время сборов и объяснила, какие темы чаще всего поднимались в разговорах, а также какие вопросы игроки задавали судейскому корпусу.
Во-первых, это уважение, также насчет изменений в правилах игры. Была интересная и рабочая атмосфера и коммуникация. Главная цель – чтобы было доверие к арбитражу. А чтобы было доверие, нужно сказать, какими критериями пользуется арбитр при принятии решения, чтобы игроки тоже понимали, что бывает белое, черное решение или дискуссионное.
Им также было задано несколько вопросов – например, как они считают: это рука или не рука? Они поняли на собственном примере, что есть моменты, когда нет единообразия и 100 процентов слушателей считают, что это одно или другое решение. Есть дискуссия, и только после дискуссии мы можем принять решение – это верно или неверно.
Некоторые были вопросы, особенно касательно VAR, как это работает. И я была немного удивлена, что ранее было мнение: если нет остановки игры или нет дополнительной проверки, то это не проверяется. Была информация, что все моменты, которые происходят в штрафной площадке, и несколько условий – все моменты проверяются.
На уточняющий вопрос, бывает ли, что футболисты нервничают, когда игра продолжается после спорного момента и им кажется, будто VAR «ничего не делает», Монзуль подтвердила: такие реакции действительно случались. Она резюмировала, что именно подобные встречи и нужны, чтобы снять лишние эмоции, дать игрокам понимание процессов и выровнять ожидания по поводу судейских решений.
Напомним, на сборах в Турции Монзуль провела встречу с Динамо и другими клубами УПЛ.