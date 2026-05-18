Моуринью принял решение, которое повлияет на судьбу Судакова в Бенфике
Реал зовет «Особенного»
около 2 часов назад
Жозе Моуринью. Фото / Getty Images
Жозе Моуринью во второй раз в своей карьере возглавит Реал, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Соглашение рассчитано на 2 года.
Моуринью ранее возглавлял Реал в период с 2010 по 2013 год, собрав полный комплект внутренних трофеев в Испании.
Уход культового наставника из Бенфики может стать поворотным моментом для украинского полузащитника Георгия Судакова, который к концу сезона перестал выходить в официальных матчах.
