УАФ объявила о назначении новым тренером национальной сборной Украины Андреа Мальдеры, сообщает сайт организации.

Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных. Контракт с Андреа Мальдерой рассчитан на два года с опцией продления.

Таким образом, впервые сборную Украины возглавил иностранный тренер, который ранее работал с главным командой страны в роли ассистента в каденцию Андрея Шевченко (2016-2021).

Ближайшие матчи сборная Украины проведет уже в конце мая и в начале июня. 31 мая сине-желтые сыграют товарищеский поединок против Польши, а 7 июня проведут контрольную встречу с Данией.