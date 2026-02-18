Моуринью резко раскритиковал Винисиуса после гола в ворота его команды
Португальцу очень не понравилось поведение звезды Реала
около 2 часов назад
Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью высказал свое мнение о ситуации, возникшей между футболистом его клуба Джанлукой Престианни и атакующим игроком мадридского Реала Винисиусом Жуниором в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов (0:1). Слова специалиста передает Marca.
О чем конкретно сожалеть? Я поговорил с обоими – Винисиус говорит одно, а Престианни совершенно другое. Я не хочу быть красным и утверждать, что на 100% верю Престианни, но и не хочу быть белым и заявлять, что то, что говорит мне Винисиус — абсолютная правда.
До забитого гола это был замечательный матч: Бенфика очень хорошо вошла в игру, а Мадрид был чрезвычайно силен и переломил события на поле после 30-й или 35-й минуты. Винисиус забил гол, который могут забить только он или Мбаппе, и после этого должен был идти к своим одноклубникам на плечах, а не ввязываться в истории с 60 тысячами людей на этом стадионе.
Стоит также напомнить, что во время этого матча Бенфики и Реала произошло незаурядное событие — арбитр был вынужден приостановить игру почти на 10 минут. Причиной стала жалоба Винисиуса на проявления расизма со стороны соперников, последовавшие после его словесной перепалки с молодым футболистом Бенфики Джанлукой Престианни.
Напомним, Моуринью по своей же вине не вернется на Бернабеу в качестве тренера.
