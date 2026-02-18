Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью высказал свое мнение о ситуации, возникшей между футболистом его клуба Джанлукой Престианни и атакующим игроком мадридского Реала Винисиусом Жуниором в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов (0:1). Слова специалиста передает Marca.

О чем конкретно сожалеть? Я поговорил с обоими – Винисиус говорит одно, а Престианни совершенно другое. Я не хочу быть красным и утверждать, что на 100% верю Престианни, но и не хочу быть белым и заявлять, что то, что говорит мне Винисиус — абсолютная правда.

До забитого гола это был замечательный матч: Бенфика очень хорошо вошла в игру, а Мадрид был чрезвычайно силен и переломил события на поле после 30-й или 35-й минуты. Винисиус забил гол, который могут забить только он или Мбаппе, и после этого должен был идти к своим одноклубникам на плечах, а не ввязываться в истории с 60 тысячами людей на этом стадионе.