Сергей Разумовский

Главный тренер португальской Бенфики Жозе Моуринью был удален в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов против мадридского Реала. Инцидент произошел на 85-й минуте поединка, когда счет оставался 1:0 в пользу испанской команды.

После фола на Ричарде Риосе Моуринью эмоционально отреагировал на действия арбитра, начал активно апеллировать к четвертому рефери и покинул пределы своей тренерской зоны. За такое поведение 63-летний наставник получил две желтые карточки подряд, после чего был удален из технической зоны.

Вследствие этого Жозе Моуринью не сможет присутствовать на тренерской скамейке в ответном матче, который пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Таким образом, португалец потерял возможность впервые с 2013 года вернуться на легендарную арену Реала в статусе главного тренера соперника.

Матч, к слову, так и завершился минимальной победой Реала.