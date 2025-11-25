Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес прокомментировал необычный эпизод, который произошел в матче против Манчестер Юнайтед, когда команда осталась в меньшинстве после спора между Идриссой Гуйе и Майклом Кином.

Мойес признался, что был удивлен решением арбитра удалить Гуйе.

Я не мог этого понять. Не думаю, что кто-то мог этого ожидать. Энтони Тейлор сказал мне, что по букве закона, если ты поднимаешь руку, тебя могут удалить.

Не думаю, что кто-то другой на стадионе вообще обратил бы на это внимание. Мне даже нравится, когда мои игроки ругаются между собой – это показывает, что им не всё равно и что они предъявляют требования друг к другу. Жаль, что его убрали. Он извинился. Он похвалил команду и благодарен за результат. Двигаемся дальше.

То, что команда выиграла, когда на тот момент счёт был 0:0 – это невероятный результат, учитывая большой прогресс, которого достиг Манчестер Юнайтед, – передаёт слова Мойеса пресс-служба Эвертона.