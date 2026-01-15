Сергей Разумовский

Арсенал сделал значительный шаг к финалу Кубка английской лиги, одержав выездную победу над Челси в первом полуфинальном матче — 3:2. Поединок на поле лондонских соперников вышел результативным и нервным: команды обменивались ударами, а интрига держалась до финального свистка, так как хозяева дважды находили возможность вернуться в игру.

В составе Арсенала забивали Уайт, Декереш и Субименди, которые обеспечили канонирам минимальное, но чрезвычайно ценное преимущество перед ответным матчем. Челси ответил дублем Гарначо, однако даже два его точных завершения не спасли пенсионеров от поражения. Для Арсенала этот результат — не только успех в конкретном кубковом противостоянии, но и продолжение комфортной серии в дерби.

Челси уже девять матчей подряд не может обыграть Арсенал: за этот отрезок у канониров шесть побед, и ещё три встречи завершились вничью. В последний раз Челси праздновал победу над Арсеналом 22 августа 2021 года, когда выиграл 2:0. С тех пор статистика личных встреч существенно сместилась в пользу Арсенала, а каждая новая игра лишь усиливает давление на Челси перед попыткой прервать неудачную серию.