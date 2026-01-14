Челси и Арсенал устроили перестрелку во втором полуфинале Кубка английской лиги. Матч в Лондоне завершился со счетом 2:3.

Уже на старте встречи гостям на помощь пришел стандарт. Коннер у ворот Челси на 7-й минуте стал результативным, когда Вайт откликнулся на подачу Райса и в пустые ворота направил мяч в ворота blues.

Челси до перерыва искал возможности быстро сравнять счет. Кепа расстроил фанов бывшего клуба, потянув удар Энцо, а попытку Нету нейтрализовала защита Арсенала. В свою очередь, гости ответили ударами Декераша и Субименди.

На старте второго тайма Арсенал удвоил преимущество в счете - Вайт к голу в первом тайме записал ассист на Декераша, который в пустые ворота Челси отправил мяч против двух соперников. Челси отреагировал на ход событий заменой, а джокер в лице Гарначо быстро помог хозяевам сократить отставание в счете.

На 71-й минуте Декераш помог Арсеналу организовать третий гол, ассистировав на Субименди, который накрутил нескольких оппонентов в штрафной Челси, нанеся мощный удар в площадь ворот.

Однако последнее слово в первом матче этой пары было за Челси - дубль Гарначо оставляет команде Лиама Росеньора неплохие шансы перед ответной игрой на поле Арсенала.

Кубок английской лиги. Полуфинал. Первая игра

Челси - Арсенал 2:3

Голы: Гарначо, 57, 83 - Вайт, 7, Декераш, 49, Субименди, 71

Ответный матч между Арсеналом состоится 4 февраля.