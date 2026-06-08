«Мы преследовали Шахтер». Юный нападающий Динамо догрывал сезон с травмой
Форвард признался, почему не пошел на операцию раньше
около 2 часов назадПодписаться в
19-летний нападающий Динамо Виталий Лобко, который недавно перенес операцию, объяснил, почему доигрывал сезон-2025/2026 с травмой. Слова юного футболиста передает пресс-служба клуба.
Брать паузу посреди решающих матчей я не мог, – объясняет футболист. – Мы преследовали «Шахтёр» в чемпионской гонке Национальной лиги U19, имели неплохие шансы снова завоевать «золото».
Уже после сезона пришлось отправиться в Мюнхен, где провели чистку мениска. Врачи прогнозируют восстановление в течение шести-восьми недель, так что, если всё будет хорошо, смогу вернуться к старту нового чемпионата.
Напомним, Лобко дебютировал в стартовом составе первой команды Динамо в матче 29-го тура УПЛ против Полтавы (2:0). Он заработал пенальти на первых минутах, который реализовал Андрей Ярмоленко.
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