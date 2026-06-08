19-летний нападающий Динамо Виталий Лобко, который недавно перенес операцию, объяснил, почему доигрывал сезон-2025/2026 с травмой. Слова юного футболиста передает пресс-служба клуба.

Брать паузу посреди решающих матчей я не мог, – объясняет футболист. – Мы преследовали «Шахтёр» в чемпионской гонке Национальной лиги U19, имели неплохие шансы снова завоевать «золото».

Уже после сезона пришлось отправиться в Мюнхен, где провели чистку мениска. Врачи прогнозируют восстановление в течение шести-восьми недель, так что, если всё будет хорошо, смогу вернуться к старту нового чемпионата.