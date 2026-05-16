Голы Ярмоленко и Герреро принесли Динамо победу над Полтавой в матче УПЛ
Киевляне сократили отставание от Полесья, занимающего третье место в турнирной таблице, до одного очка
около 2 часов назад
В матче 29-го тура УПЛ киевское Динамо обыграло СК Полтава. Встреча прошла в Киеве на стадионе им. Валерия Лобановского.
Киевляне открыли счет на 3-й минуте — пенальти реализовал Андрей Ярмоленко. Для 36-летнего вингера этот гол стал 123-м в чемпионатах Украины, благодаря чему он сравнялся с Сергеем Ребровым и теперь отстает лишь на один мяч от рекордсмена Максима Шацких. На 90-й минуте окончательный счет установил Эдуардо Герреро, который вышел на замену.
УПЛ. 29-й тур
СК Полтава – Динамо – 0:2
Голы: Ярмоленко, 3, с пен., Герреро, 90+1
Благодаря этой победе Динамо набрало 54 очка и на один балл отстает от Полесья, которое занимает третье место. СК Полтава с 12 очками замыкает таблицу и уже досрочно вылетела в Первую лигу.
