Сергей Разумовский

Лучшим футболистом 2025 года в Шотландии признали полузащитника Наполи и национальной сборной Скотта Мактоминея. Об этом сообщила Футбольная ассоциация Шотландии в своем профиле в соцсети X.

🏆 Scott McTominay is your @EE Scotland Men's Player of the Year for 2025 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Here's to more of the same in 2026, Scott 💪 pic.twitter.com/ZKSdoy4cRG — Scotland National Team (@ScotlandNT) December 27, 2025

В течение 2025 года 29-летний хавбек пополнил коллекцию трофеев на клубном уровне: вместе с Наполи он стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны. Важным был и его вклад в выступления сборной – Мактоминей сыграл девять матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу, а Шотландия по итогам отбора получила путевку на чемпионат мира.

Отметка на родине дополнила и персональное признание в Италии: ранее Мактоминея назвали лучшим игроком Серии A по итогам чемпионского сезона-2024/25 в составе Наполи. В своей дебютной кампании в итальянском чемпионате он провел за неаполитанцев 34 матча, забил 12 мячей – в том числе и чемпионский гол в ворота Кальяри – и сделал шесть ассистов.

Ранее сообщалось, что легенда Наполи готовится к возвращению в Серию A.