МЮ кусает локти. В Британии признали Мактоминея лучшим игроком 2025 года.
Перед сезоном 2024/25 шотландец перешел в Наполи
17 минут назад
Лучшим футболистом 2025 года в Шотландии признали полузащитника Наполи и национальной сборной Скотта Мактоминея. Об этом сообщила Футбольная ассоциация Шотландии в своем профиле в соцсети X.
В течение 2025 года 29-летний хавбек пополнил коллекцию трофеев на клубном уровне: вместе с Наполи он стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны. Важным был и его вклад в выступления сборной – Мактоминей сыграл девять матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу, а Шотландия по итогам отбора получила путевку на чемпионат мира.
Отметка на родине дополнила и персональное признание в Италии: ранее Мактоминея назвали лучшим игроком Серии A по итогам чемпионского сезона-2024/25 в составе Наполи. В своей дебютной кампании в итальянском чемпионате он провел за неаполитанцев 34 матча, забил 12 мячей – в том числе и чемпионский гол в ворота Кальяри – и сделал шесть ассистов.
