Экс-футболист Наполи и сборной Италии Лоренцо Инсинье возвращается в большой футбол, сообщает TuttomercatoWEB.

После трех сезонов в Канаде 34-летний футболист станет доступным после снятия трансферного бана Лацио, что позволит «бьянкочелести» подписать игрока, которого они не смогли зарегистрировать прошлым летом.

Соглашение будет действовать до конца сезона с возможностью продления еще на один сезон.

Этот шаг позволит Инсинье снова объединиться с Маурицио Сарри, под руководством которого Лоренцо провел самый результативный период своей карьеры в Пескаре и Наполи.

Хотя остаются вопросы относительно его игровой формы после опыта в MLS, Лацио рассматривает это соглашение как возможность с низким риском добавить опыта и креативности без больших затрат.

Гасперини отправит из Ромы всех летних новичков.