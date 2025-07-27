Бывший форвард мюнхенской Баварии Томас Мюллер находится на завершающей стадии переговоров о переходе в канадский клуб Ванкувер Уайткэпс. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, опытный немец уже достиг договоренности по условиям контракта, который рассчитан до 2026 года. Вскоре ожидается официальное подтверждение сделки.

Интерес к 34-летнему нападающему проявлял также Лос-Анджелес, за который выступает экс-защитник житомирского Полесья Артем Смоляков. Однако Мюллер отказался от предложения американской команды, сделав выбор в пользу Ванкувера.

После завершения клубного чемпионата мира-2025 Мюллер официально попрощался с Баварией. По словам спортивного директора мюнхенцев Макса Эберля, это решение было принято по спортивным причинам и не касалось финансовых вопросов. Сам игрок подчеркнул, что расстается с клубом на положительной ноте.

В прошлом сезоне Мюллер провел за Баварию 41 матч, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами, а также установил рекорд по количеству сыгранных встреч в истории команды.