На Лунина претендует еще один клуб Ла Лиги
Украинец может перейти в другую испанскую команду
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Бетис интересуется украинским вратарём мадридского Реала Андреем Луниным.
По информации butfootballclub, препятствием для трансфера 26-летнего футболиста может стать финансовый вопрос. Бюджет Бетиса не является большим, а Королевский клуб просит за своего игрока немалую сумму.
Ранее сообщалось, что Вильярреал заинтересован в услугах Лунина.
Украинец в сезоне 2024/25 сыграл за мадридцев 12 матчей во всех официальных турнирах: 19 пропущенных мячей, четыре на «ноль».
Контракт украинского вратаря с Реалом действует до конца июня 2030 года.
Портал Transfermark оценивает 26-летнего Лунина в 18 миллионов евро.