Павел Василенко

Бетис интересуется украинским вратарём мадридского Реала Андреем Луниным.

По информации butfootballclub, препятствием для трансфера 26-летнего футболиста может стать финансовый вопрос. Бюджет Бетиса не является большим, а Королевский клуб просит за своего игрока немалую сумму.

Ранее сообщалось, что Вильярреал заинтересован в услугах Лунина.

Украинец в сезоне 2024/25 сыграл за мадридцев 12 матчей во всех официальных турнирах: 19 пропущенных мячей, четыре на «ноль».

Контракт украинского вратаря с Реалом действует до конца июня 2030 года.

Портал Transfermark оценивает 26-летнего Лунина в 18 миллионов евро.