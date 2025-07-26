На одного из лидеров Ворсклы появился неожиданный претендент
Ворскла может заработать на собственном воспитаннике
около 9 часов назад
Иван Нестеренко / Фото - УПЛ
Полузащитник Иван Нестеренко больше не является футболистом Ворсклы.
По данным Transfermarkt, с вчерашнего дня 22-летний футболист находится в статусе свободного агента.
Среди претендентов на Нестеренко фигурировал Маккаби Хайфа, однако за Иваном устроили охоту несколько клубов УПЛ.
В борьбу за 22-летнего универсала включилась Заря, а уже вчера вечером фаворитом в борьбе за Нестеренко, по нашим данным, стала Оболонь, сообщает «ТаТоТаке».
Ворскла и футболист определяются с предложением, которое устроит футболиста и клуб, который гарантированно получит компенсацию за воспитание.
В Ворскле подтвердили, что бюджет клуба в Первой лиге будет урезан.