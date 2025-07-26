Полузащитник Иван Нестеренко больше не является футболистом Ворсклы.

По данным Transfermarkt, с вчерашнего дня 22-летний футболист находится в статусе свободного агента.

Среди претендентов на Нестеренко фигурировал Маккаби Хайфа, однако за Иваном устроили охоту несколько клубов УПЛ.

В борьбу за 22-летнего универсала включилась Заря, а уже вчера вечером фаворитом в борьбе за Нестеренко, по нашим данным, стала Оболонь, сообщает «ТаТоТаке».

Ворскла и футболист определяются с предложением, которое устроит футболиста и клуб, который гарантированно получит компенсацию за воспитание.

В Ворскле подтвердили, что бюджет клуба в Первой лиге будет урезан.