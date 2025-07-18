Сергей Стаднюк

Главный тренер Ворсклы Александр Бабич раскрыл нынешнюю финансовую ситуацию в своем новом клубе.

Игроки разбегаются, а зарплаты урезают? Эти вопросы я поднимал в разговоре с руководителями клуба, которые понимают ситуацию, что есть большие проблемы, что нужно строить новую команду. Финансирование будет сокращаться, но важно, что оно будет стабильным. Мы хотим к зиме создать костяк коллектива, чтобы потом можно было вокруг него наигрывать молодежь и иметь возможность выполнять определенные задачи.

Потолок зарплат будет приблизительно две тысячи долларов, это правда. Такие рамки есть, об этом говорило руководство. Для Первой лиги эти условия достойные. Плюс еще будут озвучены премиальные на каждую игру. Но самое важное, и меня в этом заверили, что все это будет стабильно.

В ближайшее время должны закрыть вопрос с трансферным баном. Нам сейчас катастрофически важно создать надежную игру, прежде всего в обороне, – сообщил Бабич в интервью Sport.ua.

Ранее недолгий предшественник Бабича Желько Люпенович рассказал о своем скандальном уходе из Ворсклы после 17 дней назначения.