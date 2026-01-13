Полесье официально подтвердило, что защитник Сергей Чеботенко и вингер Алексей Гуцуляк переведены в команду U-19 и не отправятся на сборы с первой командой из-за нежелания подписывать новый контракт.

Футбольный клуб «Полесье» информирует о управленческих решениях по формированию состава первой команды и предоставляет официальное разъяснение с целью предотвращения ошибочных трактовок в публичном пространстве.

В течение длительного времени клуб вел предметные и корректные переговоры с футболистами Сергеем Чоботенко и Алексеем Гуцуляком по поводу продолжения сотрудничества. ФК «Полесье» предложил игрокам новые контракты на существенно улучшенных условиях — с пересмотренной заработной платой, бонусной системой и четким видением их роли в команде на несколько сезонов вперед.

Клуб действовал последовательно, терпеливо и с уважением к футболистам, предоставляя достаточно времени для принятия решений. В то же время предложенные условия не были приняты игроками. В этой ситуации тренерский штаб и руководство клуба несут четкую ответственность — строить команду не только на ближайшие матчи, но и на долгосрочную перспективу, опираясь на игроков, которые связывают свое будущее с ФК «Полесье», разделяют его амбиции и готовы быть частью стратегического развития клуба.

Учитывая высокий уровень конкуренции в составе и необходимость планирования подготовки команды, было принято управленческое решение: Сергей Чоботенко и Алексей Гуцуляк не привлекаются к подготовке первой команды и с сегодняшнего дня переведены в команду ФК «Полесье» U-19.

При этом подчеркиваем: клуб полностью выполняет все свои контрактные обязательства перед футболистами — финансовые, организационные и бытовые — до истечения срока действия их текущих контрактов. Речь идет исключительно о спортивном и стратегическом решении, принятом в интересах команды и ее будущего.

ФК «Полесье» считает данное разъяснение исчерпывающим и не планирует дальнейших публичных комментариев по поводу этого внутреннего кадрового решения клуба.