На Полесье официально подтвердили решение поступить с двумя лидерами в стиле Зори.
Житомиряне перевели игрока сборной Украины и ключевого защитника в команду U-19
около 5 часов назад
Полесье официально подтвердило, что защитник Сергей Чеботенко и вингер Алексей Гуцуляк переведены в команду U-19 и не отправятся на сборы с первой командой из-за нежелания подписывать новый контракт.
Футбольный клуб «Полесье» информирует о управленческих решениях по формированию состава первой команды и предоставляет официальное разъяснение с целью предотвращения ошибочных трактовок в публичном пространстве.
В течение длительного времени клуб вел предметные и корректные переговоры с футболистами Сергеем Чоботенко и Алексеем Гуцуляком по поводу продолжения сотрудничества. ФК «Полесье» предложил игрокам новые контракты на существенно улучшенных условиях — с пересмотренной заработной платой, бонусной системой и четким видением их роли в команде на несколько сезонов вперед.
Клуб действовал последовательно, терпеливо и с уважением к футболистам, предоставляя достаточно времени для принятия решений. В то же время предложенные условия не были приняты игроками. В этой ситуации тренерский штаб и руководство клуба несут четкую ответственность — строить команду не только на ближайшие матчи, но и на долгосрочную перспективу, опираясь на игроков, которые связывают свое будущее с ФК «Полесье», разделяют его амбиции и готовы быть частью стратегического развития клуба.
Учитывая высокий уровень конкуренции в составе и необходимость планирования подготовки команды, было принято управленческое решение: Сергей Чоботенко и Алексей Гуцуляк не привлекаются к подготовке первой команды и с сегодняшнего дня переведены в команду ФК «Полесье» U-19.
При этом подчеркиваем: клуб полностью выполняет все свои контрактные обязательства перед футболистами — финансовые, организационные и бытовые — до истечения срока действия их текущих контрактов. Речь идет исключительно о спортивном и стратегическом решении, принятом в интересах команды и ее будущего.
ФК «Полесье» считает данное разъяснение исчерпывающим и не планирует дальнейших публичных комментариев по поводу этого внутреннего кадрового решения клуба.
Напомним, ранее такими методами «славилась» Заря. В свое время из-за нежелания продлевать контракт в дубль переводили Владислава Кочергина, Артема Громова и других футболистов.