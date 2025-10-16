Сергей Стаднюк

Заря работает над продлением действующих контрактов с тремя ведущими игроками. Об этом сообщает ВЗбірна.

По данным издания, клуб предложил новые соглашения нападающему Филиппу Будковскому, защитнику Роману Вантуху и хавбеку Петару Мичину. Сообщается, что их текущие контракты истекают летом 2026 года, однако пока ни один из этих исполнителей не дал утвердительного ответа.

В текущем сезоне Филипп Будковский провел за Зарю девять матчей – пять голов и один результативный пас, у Петара Мичина – пять матчей и один забитый мяч, у Романа Вантуха – пять поединков, один гол и один ассист.

Заря на данный момент имеет 11 очков в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Луганчане возглавляют нижнюю восьмерку.

Ранее сообщалось, что Динамо сможет задействовать в очной встрече против Зари бывшего игрока «черных котов».