Сергей Разумовский

Защитник Карпат Владислав Бабогло присоединится к сборной Молдовы во время ближайшего международного окна. О вызове футболиста сообщил официальный сайт львовского клуба.

27-летний защитник примет участие в учебно-тренировочном сборе национальной команды и будет готовиться к четырем матчам Лиги наций. Тренерский штаб Молдовы планирует провести насыщенный отрезок, в рамках которого команда сыграет два домашних и два выездных матча.

Первый матч молдавская сборная проведет 26 сентября на выезде против Словакии. Уже 29 сентября команда будет принимать Фарерские острова. 2 октября Молдова проведет гостевой матч с Казахстаном, а 6 октября завершит этот цикл встречей против Словакии на собственном поле.

Расписание матчей Молдовы

26 сентября – Словакия – Молдова;

29 сентября – Молдова – Фарерские острова;

2 октября – Казахстан – Молдова;

6 октября – Молдова – Словакия.

Бабогло имеет значительный опыт выступлений за молдавскую национальную команду. На его счету 28 матчей в составе сборной и три забитых мяча. Защитник регулярно привлекается к международным матчам и может помочь команде своей надежностью и опытом.

Интересно, что на юношеском и молодежном уровнях Владислав Бабогло представлял Украину. Однако на взрослом уровне футболист выбрал сборную Молдовы, за которую выступает уже несколько лет.

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