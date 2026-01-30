Сергей Разумовский

В еврокубковом сезоне 2025/26 произошел четвертый этап, после которого страны могли вылететь из еврокубков безвозвратно. Это постигло, собственно, еще пять Ассоциаций.

По итогам квалификации еврокубков вылетели следующие страны. Это Уэльс, Грузия, Андорра, Черногория, Литва, Эстония, Лихтенштейн, Фарерские острова, Молдова, Сан-Марино, Люксембург, Беларусь, Албания, Латвия, Северная Ирландия

К списку неудачников после общего этапа Лиги конференций добавились еще пять стран: Ирландия, Мальта, Исландия, Словакия, Гибралтар. Столько же стран вылетело после основного этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы: Румыния, Швеция, Австрия, Казахстан, Израиль. Таким образом, уже для 25-ти Ассоциаций евросезон 2025/26 завершен.

Следующий этап, после которого те или иные страны могут остаться за бортом еврокубков – это стыковой раунд (или 1/16 финала) Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Жеребьевка состоится уже сегодня, 30 января.