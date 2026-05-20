Наиболее результативный игрок УПЛ привлек внимание Шахтера
Мендоса может покинуть Кривбасс
около 1 часа назад
Глейкер Мендоса / Фото: ФК Кривбасс
Полузащитник Кривбаса Глейкер Мендоса близок к переходу в Шахтер, сообщает «ТаТоТаке».
Чемпион Украины готов воспользоваться прописанной клаусулой в контракте игрока сборной Венесуэлы в 3 миллиона евро.
Также Мендосой интересуются клубы из Чехии и Греции, а в УПЛ, кроме Шахтера, остальные команды из топ-5.
В этом сезоне Мендоса провел в футболке Кривбасса 28 матчей: 11 голов, 12 ассистов.
