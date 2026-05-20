Полузащитник Кривбаса Глейкер Мендоса близок к переходу в Шахтер, сообщает «ТаТоТаке».

Чемпион Украины готов воспользоваться прописанной клаусулой в контракте игрока сборной Венесуэлы в 3 миллиона евро.

Также Мендосой интересуются клубы из Чехии и Греции, а в УПЛ, кроме Шахтера, остальные команды из топ-5.

В этом сезоне Мендоса провел в футболке Кривбасса 28 матчей: 11 голов, 12 ассистов.