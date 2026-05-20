Владимир Кириченко

Сегодня, 20 мая, состоится финал Кубка Украины Чернигов – Динамо.

Матч пройдет во Львове на Арена Львов.

Главным арбитром встречи будет Александр Шандор.

Прямая трансляция – УПЛ ТВ. Начало – в 18.00.

Чернигов впервые в своей истории сыграет в финале Кубка Украины. Для Динамо это будет 20-й финал турнира, на счету киевлян 13 побед.

В полуфинале Чернигов обыграл Металлист 1925 (0:0, 6:5 по пенальти), а Динамо – Буковину (3:0).

Напомним, будущий финал Кубка Украины разделил симпатии семьи Ярмоленко.