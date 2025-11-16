Сергей Разумовский

На 55-м году жизни 15 ноября не стало Андрея Викторовича Полунина. Трагическая весть пришла после матча ветеранов в Луцке, в котором он принимал участие, уже сегодня, 16 ноября.

Полунин известен выступлениями за Днепр, ЦСКА, Кривбасс и Карпаты, сыграл 238 официальных матчей и забил 33 мяча на клубном уровне в Украине: 194 матча в чемпионатах (26 голов), 31 – в Кубке (6), 4 – в еврокубках. Также играл в Германии за Нюрнберг, Санкт-Паули и Рот-Вайс. В активе футболиста девять матчей за сборную Украины и один забитый мяч. Позже он выступал за команду ветеранов национальной команды до последнего дня своей жизни.

После завершения игровой карьеры работал тренером-селекционером в криворожском Кривбассе, а в 2007 году стал спортивным директором охтырского Нефтяника. Через два года занял должность директора клуба и оставался на ней до сентября 2012 года, после чего перешел в руководящую структуру киевского Арсенала. В столице задержался менее чем на три месяца, вернувшись в Охтырку на предыдущую должность, где работал до 2018 года.

Впоследствии присоединился к Днепру-1 как селекционер до прекращения существования клуба. С января 2025 года занимал должность шеф-скаута Металлиста 1925. Светлая память.