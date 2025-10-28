Наполи на выезде минимально обыграл Лечче
Судьбу поединка решил один гол
21 минуту назад
Фото - Getty Images
Игроки Наполи в матче 9-го тура итальянской Серии А на выезде победили Лечче со счетом 1:0. Франк Замбо-Ангиcса решил триумф действующего чемпиона на 69-й минуте.
Хозяева поля имели шанс отметиться, но Франческо Камарда не реализовал пенальти.
Наполи набрал 18 баллов и возглавляет турнирную таблицу с трехочковым преимуществом над Ромой.
Серия А, 9-й тур
Лечче – Наполи – 0:1
Гол: Замбо-Ангиcса, 69.
