Сергей Стаднюк

Полузащитник Наполи Кевин Де Брюйне получил травму в матче восьмого тура итальянской Серии А против Интера (3:1).

На 33-й минуте живая легенда бельгийского футбола реализовал пенальти и открыл счет. Но сразу игрок почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра и попросил замену. На 37-й минуте его заменил Матиас Оливера.

Позже стало известно, что обследование выявило серьезный разрыв двуглавой мышцы правого бедра. Сообщается, что 34-летний полузащитник уже начал реабилитацию.

Восстановление ветерана продлится несколько месяцев. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В этом сезоне Де Брюйне провел уже 11 матчей, став безусловным лидером команды. В них звездному хавбеку удалось забить четыре мяча и оформить две результативные передачи.

Напомним, Де Брюйне перебрался в Наполи этим летом, перейдя из Манчестер Сити.