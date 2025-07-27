Павел Василенко

Чемпион Серии А – Наполи – объявил о планах строительства нового стадиона, который соответствует всем современным стандартам и готов к проведению матчей чемпионата Европы 2032 года, который совместно проведут Италия и Турция.

Согласно заявлению неаполитанцев, стадион «Диего Армандо Марадона» не может быть отремонтирован в соответствии с последними стандартами УЕФА.

«После двух лет исследований, проведенных техническими экспертами клуба, стадион «Марадона» был признан непригодным для инвестиций. Предложенные муниципалитетом меры неудовлетворительны с точки зрения финансовой устойчивости и не позволят внедрить стандарты, необходимые современному объекту. Наполи намерен инвестировать собственные средства в строительство нового стадиона, который сможет принять чемпионат Европы 2032 года. С этой целью клуб определил район города, где строительство нового стадиона внесет значительный вклад в план городского обновления без дополнительных затрат для сообщества», – говорится в заявлении клуба.

Именно поэтому Наполи готовит новый проект и строительство нового стадиона, который должен быть завершен к 2031 году.