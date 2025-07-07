Во время четвертьфинального матча Клубного чемпионата мира против мюнхенской Баварии вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма обратился за помощью к клубному психологу. Причиной стало чувство вины за столкновение с Джамалом Мусиалой, которое привело к тяжелой травме немецкого футболиста.

Под занавес первого тайма атакующий полузащитник Баварии получил серьезное повреждение после борьбы с голкипером парижан. Как сообщает RMC Sport, в перерыве Доннарумма признал, что не может справиться с эмоциями, и попросил поддержки у специалиста клуба.

Медицинское обследование выявило у Мусиалы перелом малоберцовой кости. Он больше не сыграет до конца 2025 года.

Несмотря на досадный инцидент, ПСЖ победил Баварию со счетом 2:0 и вышел в полуфинал турнира.