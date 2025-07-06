Полузащитник Баварии Джамал Мусиала вернулся в Мюнхен на частном медицинском самолете после травмы, полученной на клубном чемпионате мира.

Мусиала травмировался в матче 1/4 финала против ПСЖ (0:2). В конце первого тайма, выбегая к воротам соперника, он столкнулся с Джанлуиджи Доннаруммой в штрафной площадке и травмировал голеностоп – левая нога выгнулась в неестественную сторону.

Футболиста сразу отвезли в больницу. Врачи диагностировали перелом малоберцовой кости. По предварительной информации, 22-летний игрок пропустит минимум четыре месяца.

По данным Bild, Бавария заказала частный медицинский самолет, чтобы доставить Мусиалу в Мюнхен. Он вылетел из США в воскресенье утром отдельно от команды. Ожидается, что после прибытия полузащитник перенесет операцию в ближайшее время.