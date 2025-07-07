Павел Василенко

Джамал Мусиала получил ужасную травму в конце первой половины четвертьфинала Клубного чемпионата мира между ПСЖ и Баварией Мюнхен. Вратарь Джанлуиджи Доннарумма приземлился всей массой на левую ногу немецкого игрока, что привело к перелому малоберцовой кости и повреждению связок лодыжки.

Врачи немедленно перевезли Мусиалу в ортопедическую больницу в Атланте, где после тщательного обследования ему поставили диагноз и иммобилизовали травмированную ногу. По просьбе Баварии они также согласились доставить игрока в Мюнхен в таком состоянии.

Руководство клуба настояло на том, чтобы 22-летний полузащитник прошел операцию в Инсбруке, где они уже много лет сотрудничают с хирургом Кристианом Финком, и где смогут следить за его выздоровлением, которое будет координировать ортопед Йохен Хане.

По данным Bild, Мусиала летел тем же рейсом, что и его товарищи по команде. Он совершил более чем девятичасовое путешествие на носилках и под воздействием седативных препаратов. Ожидается, что он вернется на поле не раньше чем в ноябре этого года. Однако точная продолжительность его отсутствия станет известна только после операции и будет зависеть от того, как быстро заживет рана.

В связи с потерей Мусиалы Бавария также рассматривала возможность поиска замены. Однако клуб решил не вмешиваться в трансферный рынок.