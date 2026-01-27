Сергей Разумовский

Жирона в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги принимала на своем поле Хетафе и завершила матч боевой ничьей 1:1. Поединок для каталонцев сложился непросто: на 59-й минуте соперник сумел реализовать свой шанс: гостей вперед вывел нападающий Луис Васкес. Развязка настала уже в компенсированное время. Когда казалось, что Хетафе увезет из Каталонии три очка, Жирона спаслась буквально на последних секундах встречи. Ничью команде принес бразильский защитник Витор Реис, который успел отметиться решающим голом и принес хозяевам важный зачётный пункт.

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, отыграв все 90 минут. Он нанес один удар по воротам и выполнил значительный объем работы с мячом, показав 72% точных передач — 36 удачных пасов из 50. За свою игру Цыганков получил оценку 6,3.

Еще один украинец в составе каталонского клуба, нападающий Владислав Ванат, также начал поединок с первых минут и отыграл полную дистанцию. Форвард продемонстрировал высокую точность в передачах — 92% (11/12), один раз успешно обыграл соперника, а также нанес один удар, который, правда, прошел мимо ворот. Его выступление оценили так же, как и игру Цыганкова — 6,3 балла.

Отдельно стоит отметить, что голкипер Жироны Владислав Крапивцов попал в заявку на матч против Хетафе. Однако в этот раз весь поединок провел на скамейке запасных и на поле не выходил.

