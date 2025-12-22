Сергей Разумовский

Выступление Реала на Суперкубке Испании может стать ключевым фактором в вопросе будущего главного тренера Хаби Алонсо, информирует AS. Ожидается, что 44-летний испанский специалист поедет вместе с командой на турнир в Джидду, а окончательные выводы о его дальнейшей работе в клубе руководство сделает именно по итогам этого выступления.

При этом возможные зимние трансферы мадридцев, по данным источника, вряд ли будут иметь существенное влияние на решение относительно тренера. Вместо этого главное беспокойство в клубе связано с функциональной готовностью футболистов: внутренние отчёты Реала указывают, что именно физическая форма команды в настоящее время является самым проблемным аспектом.

Как отмечается, ранее за это направление в предыдущие сезоны отвечал Антонио Пинтус, но после прихода Алонсо контроль над подготовкой перешёл к его тренерскому штабу. Напомним, Суперкубок Испании пройдет с 7 по 11 января 2026 года в Саудовской Аравии, а от него Реал отделяет лишь один матч в Ла Лиге – 4 января против Бетиса.

