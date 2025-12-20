Андрей Лунин впервые появился на поле в статусе капитана мадридского Реала в поединке Кубка Испании против Талаверы. Украинскому голкиперу доверили капитанскую повязку не случайно, ведь по сроку непрерывного пребывания в первой команде он оказался одним из самых опытных игроков состава, даже при наличии на поле таких звезд, как Килиан Мбаппе.

Лунин уверенно действовал в рамке и сохранял свои ворота в неприкосновенности до 80-й минуты встречи, а сам матч завершился победой Реала с счетом 3:2.

Поддержку украинскому голкиперу публично выразил легендарный экс-капитан мадридцев Лука Модрич, оставив в Instagram короткий, но емкий комментарий: «Какой капитан».

В этом сезоне Андрей Лунин провел за Реал два матча, в которых пропустил пять мячей.