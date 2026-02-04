Сергей Разумовский

Голкипер Барселоны Марк-Андре тер Штеген, который выступает за Жирону на правах аренды, перенесёт оперативное вмешательство в пятницу, 6 февраля, об этом сообщает пресс-служба клуба. После операции врачи смогут точнее определить сроки восстановления и возвращения вратаря к тренировкам и матчам.

Травму 33-летний немец получил в поединке 22-го тура чемпионата Испании против Реал Овьедо. Во время игры тер Штеген получил повреждение подколенного сухожилия левой ноги. Именно характер этого повреждения и стал причиной решения о хирургическом лечении.

Стоит отметить, что тер Штеген присоединился к Жироне совсем недавно — 21 января, когда клуб оформил его аренду. Однако уже 2 февраля появилась информация о более серьёзной проблеме: разрыв мышц задней поверхности бедра с возможным поражением сухожилий. Окончательный прогноз по продолжительности паузы станет известен после проведения операции и дальнейшего медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что Жирона верит в украинца Владислава Крапивцова, поэтому не подпишет нового кипера вместо тер Штегена.