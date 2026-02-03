Испанская Жирона отказалась от подписания нового вратаря, несмотря на травму арендованного у Барселоны Марка-Андре тер Штегена, сообщает AS.

Каталонский клуб решил не усиливать позицию вратаря, полностью доверяя Пауло Гассанизи и Владиславу Крапивцову, который выполняет роль второго номера.

«Трансферное окно для Жироны закрыто. Несмотря на то, что у клуба было время сделать еще несколько приобретений, он не будет предпринимать никаких действий.

Спортивный директор Жироны решил не вносить дальнейших изменений в состав. Травма Тер Стегена не изменила планов команды, которая будет полагаться на Гассанига и Крапивцова, чтобы доиграть нынешний сезон», – сообщили в Испании.