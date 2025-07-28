Названа лучшая игрок женского Евро-2025
УЕФА отметила полузащитницу сборной Испании, несмотря на поражение в финале
около 13 часов назад
Группа технических наблюдателей УЕФА назвала полузащитницу сборной Испании Айтану Бонмати лучшей игроком чемпионата Европы-2025 среди женщин. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
27 июля состоялся финальный матч турнира, в котором сборная Испании сыграла вничью с Англией — 1:1, а в серии пенальти уступила со счетом 1:3.
— Айтана Бонматі была движущей силой полузащиты сборной Испании на протяжении всего турнира. Её умение контролировать мяч добавляло креатива атакам команды. В нападении она действовала безупречно. Именно она в значительной мере формировала стиль игры сборной на поле, — говорится в заявлении УЕФА.
В первых двух матчах группового этапа 27-летняя футболистка выходила лишь на замены, поскольку недавно перенесла вирусный менингит. Однако уже в матчах плей-офф Бонмати блистала — её признавали лучшей игроком в четвертьфинале и полуфинале турнира.