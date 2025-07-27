Сегодня, 27 июля, состоялся финальный матч женского чемпионата Европы-2025, в котором сборная Англии одержала победу над Испанией и завоевала титул чемпионок.

Основное время завершилось вничью – 1:1. Первыми отличились испанки, ведь на 25-й минуте забила Мариона Кальдентей. Однако после перерыва на 57-й минуте Алесия Руссо восстановила равновесие.

Дополнительные 30 минут не изменили счёт, и судьба титула решалась в серии пенальти. Там точнее оказались футболистки Англии.

Это уже второй титул европейских чемпионок для Англии, а первый был завоеван в 2022 году. Испания впервые в истории добралась до финала континентального первенства и ранее наивысшим достижением был полуфинал 1997 года.

Женщины. Чемпионат Европы-2025, финал

Англия — Испания 1:1 (после серии пенальти 3:1)

Голы: Руссо, 57 — Кальдентей, 25

Ранее сообщалось, что форвард Металлиста 1925 покинул Украину без ведома клуба.