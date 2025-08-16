Главный тренер Динамо Александр Шовковский в эфире УПЛ ТВ после разгромной победы в матче третьего тура Украинской Премьер-Лиги против Эпицентра (4:1) раскрыл кадровую ситуацию в команде и объяснил отсутствие защитника Дениса Попова.

Знаете, у нас команда, в которой на сегодняшний момент 29 игроков, к сожалению, есть травмированные. Но это основная команда. А есть стартовый состав на игру, который определяется при определённых обстоятельствах. И мы даем возможность каждому игроку проявить себя. Поэтому сегодня мы поставили такой же состав.

Что касается Попова, то мы его заменили в матче с Пафосом. После консультации с врачами мы решили поберечь его, чтобы он был готов к следующему матчу.