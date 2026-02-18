Сергей Разумовский

Старт чемпионата Украины по футболу в сезоне-2026/27 может быть назначен как на двадцатые числа июля, так и на конец первой декады августа. Такой возможный расклад был озвучен в материале источника «ТаТоТаке».

Точная дата начала нового футбольного сезона будет зависеть прежде всего от участия национальной сборной Украины в финальной стадии чемпионата мира, а также от результатов дальнейших консультаций. Указанный вопрос был одним из пунктов повестки дня во время общего собрания клубов Украинской Премьер-лиги, состоявшегося 18 февраля в столичном отеле Русь.

Окончательное решение по календарю проведения матчей следующего сезона планируется вынести на рассмотрение и согласовать только после завершения текущего футбольного года, когда будут учтены все важные организационные аспекты и международные соревнования с участием украинских команд.

