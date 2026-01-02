Ндукве отправился на повышение в Ливерпуль. Но Верес здесь не имеет никакого отношения.
Что же произошло?
10 минут назад
Ифеани Ндукве. Фото: Аустрия Вена
Ливерпуль согласовал переход центрального защитника венской Аустрии Ифеани Ндукве. Об этом в соцсети X сообщает инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на журналиста Александра Губера.
По информации источника, футболист присоединится к английскому клубу в июле 2026 года. При этом действующий контракт Ндукве с Аустрией рассчитан до 30 июня 2028 года, а Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро.
В текущем сезоне Ифеани еще не дебютировал за первую команду Аустрии. Вместо этого он провел 7 матчей за Аустрию-2, где отметился одним голом, а также сыграл один поединок за команду U-19.
Напомним, украинский нападающий Денис Ндукве выступает за Верес. Форвард лишь к концу первой части сезона восстановился после травмы.