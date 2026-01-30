Сергей Разумовский

По итогам общего этапа Лиги Европы сформировалась восьмерка команд, которые досрочно гарантировали себе прямую путевку в 1/8 финала. Эти клубы миновали дополнительный раунд плей-офф и могут спокойнее готовиться к решающей части турнира, получив дополнительное время на восстановление и подготовку.

В число команд, которые уже вышли в 1/8 финала, вошли Лион, Астон Вилла, Мидтьюлланд, Реал Бетис, Порту, Брага, Фрайбург и Рома украинца Артема Довбика. Матчи этой стадии пройдут в две даты: первые поединки запланированы на 12 марта, а ответные встречи состоятся 19 марта.

Еще восемь участников 1/8 финала определятся по результатам стыковых матчей плей-офф 1/16 финала. Именно в этом раунде команды, которые не попали в топ-8, будут бороться за последние вакантные места в следующем этапе. Жеребьевка плей-офф состоится в пятницу, 30 января, начало церемонии — в 14:00.

